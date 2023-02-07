سوناك يجري تعديلا حكوميا عقب إقالة الزهاوي

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن تعديل وزاري صغير في حكومته بما في ذلك استبدال الوزير بلا حقيبة رئيس حزب المحافظين المقال نظيم الزهاوي.

ووفقا لمصدر مطلع على المناقشات الحكومية، فإن سوناك سيقسم وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية إلى وزارات منفصلة، كما يمكن أن ينشئ وزارة جديدة للطاقة، مع دمج وزاتي الأعمال والتجارة.

وقالت المصادر إن اجتماع مجلس الوزراء الصباحي تأجل إلى العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

يذكر أن سوناك أقال الزهاوي كرئيس لحزب المحافظين لخرقه القانون الوزاري بشأن فضيحة الشؤون الضريبية الخاصة به، وفي ظل عدم تسمية خليفة له حتى الآن، تشير التقارير إلى أن سوناك كان يخطط لإجراء تعديل حكومي أوسع.

وكان رئيس الوزراء كلف مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي انتهك القانون الوزاري في ما يتعلق بملايين الجنيهات الاسترلينية التي كان عليه دفعها في إطار تسوية نزاع مع سلطات الضرائب.

وقام الزهاوي بتسديد دينه الضريبي إضافة إلى الغرامات، العام الماضي خلال فترة عمله القصيرة في وزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون.

ثم مع وصول سوناك إلى داونينغ ستريت في نهاية أكتوبر، أصبح رئيسا لحزب المحافظين ووزيرا بدون حقيبة في الحكومة.

وتوصل مستشار الأخلاقيات لوري ماغنوس إلى أن ناظم الزهاوي كان يجب أن يعلن عن التحقيق الضريبي الذي كان يستهدفه، كما كان عليه أن يقوم بتحديث الإقرارات الضريبية الخاصة به بمجرد تسوية نزاعه مع السلطات الضريبية.

المصدر: "الإندبندنت" + RT