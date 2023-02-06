رئيس مجلس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية الروسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، والوفد المرافق له.

ونقل السيد لافروف تحيات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى رئيس مجلس الوزراء، ورغبة روسيا في إدامة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مجالات متعددة.

كما أكد حرص روسيا على أمن العراق واستقراره، والإشادة بجهود العراق في محاربة الإرهاب، ودوره الريادي في تخفيف التوترات بالمنطقة.

وأعرب السوداني، خلال اللقاء عن حرص العراق على إدامة العلاقات مع الأصدقاء، وبين أن الحكومة تتحرك في مجال العلاقات الخارجية من منطلق المصالح المتبادلة والشراكات المستدامة.

وشهد اللقاء التأكيد على تعزيز واستمرار التواصل والتنسيق المعلوماتي بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.

المصدر: RT