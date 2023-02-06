الدفاع الروسية توعز للقوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة للسكان المتضررين من الزلزال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الوزير سيرغي شويغو، أمر القوات الروسية في سوريا بمساعدة سلطات البلاد في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد.

ووفقا لبيان الوزارة: "وجه وزير دفاع روسيا الاتحادية، سيرغي شويغو، قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا بتقديم المساعدة في التعامل مع عواقب الزلزال الذي وقع على أراضي الجمهورية".

وأكدت الوزارة، أنه يجري بمشاركة أكثر من 300 جندي روسي، و60 وحدة هندسية عسكرية المساعدة في التعامل من تداعيات الزلزال في سوريا.

وسرعان ما نتشر المركز الروسي للمصالحة، ست نقاط للمساعدات الإنسانية للضحايا من مستلزمات الطعام والضروريات.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب تركيا، وبحسب آخر المعطيات، قُتل 1498 شخصا، وأصيب 7634 آخرون.

كما وردت أنباء عن أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعرت بهزات أرضية في العاصمة اللبنانية بيروت، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي بسوريا أكثر من 700 شخص، وأصيب ما يقرب من 1300.

المصدر: RT