سانا وفرانس برس: حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز 2670 قتيلا في حصيلة غير نهائية

ارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى أكثر من إلى اكثر من 2670 قتيلا جراء أقوى زلزال تشهده المنطقة اليوم الاثنين منذ ما يقرب من قرن.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 1651 والجرحى إلى 11119 شخصا في الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة.

وفي احصائية تجميعية لوكالتي سانا و فرانس برس، فقد قتل بالزلزال 1010 أشخاص.

وقالت وزارة الصحة السورية 593 وفاة و و 1411 إصابة سجلت في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس في حصيلة غير نهائية، في حين قالت فرق أغاثة أن عدد القتلى في مناطق الشمال السوري، ارتفع إلى 430 شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين.

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 فجر اليوم مناطق جنوب تركيا وشمال ووسط سوريا، كما طال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط مخلفا حتى الآن مئات الضحايا ودمارا كبيرا.

المصدر: "سانا" + "أ ف ب"