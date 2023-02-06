ارتدادات الزلزال التركي تصل تل أبيب (فيديو)

شعر سكان مدينتي حيفا وتل أبيب، بهزات أرضية خفيفة، ناتجة عن ارتدادات الزلزال الذي ضرب تركيا، وشمال سوريا، فجر اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة تحليق أحد الألواح المعدنية في الجو، وسقوطه أرضا.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، بوقوع عدة ألواح معدنية من برج رقم 1 في شراع بنغوريون، في مدينة تل أبيب، ونتيجة لذلك تم إغلاق الشارع أمام حركة المرور، بدءا من منطقة رمات غان، وصولا إلى شارع "اليركون".

ونشر الجيش الإسرائيلي، ومركز التوعية للمجتمع العربي داخل إسرائيل، تعليمات للمواطنين الإسرائيليين، والعرب، بآلية التصرف في حال وقوع هزة أرضية قوية، ونوهوا بأنه يمكن للمواطنين تلقي التحذيرات والتعليمات من خلال موقع إلكتروني خاص، أو من خلال صافرات الإنذار.

يشار إلى أن الفلسطينيين في مدينة القدس، أدوا صلاة الجنازة، في المسجد الأقصى، على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا.

المصدر: RT