طهران تؤكد أن المشاورات بشأن سوريا مستمرة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن "مشاوراتنا الثنائية ومتعددة الأطراف بشأن سوريا مستمرة لا سيما في إطار أستانا".

وفي مؤتمر صحافي أسبوعي، أشار كنعاني إلى "أننا قمنا بمشاورات مع موسكو بهذا الشأن مؤخرا، وهذا جزء من المسار الدبلوماسي بشأن تطورات سوريا"، مشددا على أن "إيران تواصل جهودها لدعم مسار أستانا و السلم والاستقرار في سوريا من خلال المشاورات متعددة الأطراف".

وأشار إلى "أننا نتابع موضوع إعادة إعمار سوريا ونبذل مساعينا في إطار العلاقات الثنائية مع دمشق والاليات الإقليمية منها الاطار الرباعي لمسار أستانا".

من جهة أخرى، أوضح أن "زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى موسكو تتم في إطار المشاورات بشأن أفغانستان وعودة السلم والاستقرار إلى هذا البلد ومعالجة مشاكل الشعب الأفغاني"، مضيفا: "كما ستتم لقاءات ثنائية مع الجانب الروسي على هامش الاجتماع ويناقش أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: RT