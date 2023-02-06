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الصحة السورية: ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 403 قتلى و1284 جريحا في حلب واللاذقية وحماه وطرطوس

أنقرة تطالب "تويتر" التحلي بالمسؤولية

أخبار العالم

أنقرة تطالب
AP
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صرح رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، بأن أنقرة تتوقع من "تويتر" أن يتعامل بمسؤولية مع البيانات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا اليوم.

وكتب ألتون تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "في مثل هذه الحالة الطارئة، من الضروري أن تولي إدارة تويتر اهتماما خاصا، بتدقيق المنشورات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم، لمنع نشر المعلومات المضللة عبر المنصة، كونها يمكن أن تؤثر على سير عمليات الإنقاذ، وتكلف الناس أرواحهم".

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما تم الإبلاغ عن أضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحسب وزارة الصحة السورية، تسبب الزلزال بمقتل وإصابة المئات.

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة