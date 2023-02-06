أنقرة تطالب "تويتر" التحلي بالمسؤولية

صرح رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، بأن أنقرة تتوقع من "تويتر" أن يتعامل بمسؤولية مع البيانات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا اليوم.

وكتب ألتون تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "في مثل هذه الحالة الطارئة، من الضروري أن تولي إدارة تويتر اهتماما خاصا، بتدقيق المنشورات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم، لمنع نشر المعلومات المضللة عبر المنصة، كونها يمكن أن تؤثر على سير عمليات الإنقاذ، وتكلف الناس أرواحهم".

It is critical in such an emergency for @Twitter to pay special attention to disinformation and misinformation efforts on the platform. This can cost lives and slow down our efforts. We expect a responsible attitude on the part of Twitter. @elonmusk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2023

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.

كما تم الإبلاغ عن أضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحسب وزارة الصحة السورية، تسبب الزلزال بمقتل وإصابة المئات.