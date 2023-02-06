ترامب ينفي تحليق مناطيد صينية فوق الولايات المتحدة خلال ولايته

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزاعم مسؤول في البنتاغون بأن مناطيد المراقبة الصينية قد حلقت فوق الولايات المتحدة خلال فترة ولايته، مؤكدا أن ذلك "لم يحدث أبدا".

وبعد أن كشف مسؤول كبير في البنتاغون أن ثلاثة "مناطيد مراقبة" صينية اخترقت الأجواء الأمريكية خلال عهد ترامب ولكن لم يتم إسقاطها أو الكشف عن الأمر للعلن، قال ترامب: "لم يحدث ذلك معنا في ظل إدارتي ولو حدث لكنا أسقطناه (المنطاد) على الفور.. إنها معلومات مضللة".

ومضى ترامب في وصف إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بأنها "غير كفؤة"، مشيرا إلى أنها زعمت وقوع حوادث مماثلة خلال فترة رئاسته لأنها "تبدو سيئة للغاية".

بدوره، قال جون بولتون، الذي عمل مستشارا للأمن القومي في إدارة ترامب، إنه "على يقين 100% بأنه لم تحدث مثل هذه الرحلات الجوية خلال فترة ولايته"، مبينا أنه لم يسمع بأي حوادث من هذا القبيل قبل أو بعد مغادرة البيت الأبيض.

وأضاف أنه إذا كان لدى إدارة بايدن "أمثلة محددة، فعليهم إخبار الكونغرس".

هذا وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية من قبل أن مقاتلاتها أسقطت منطادا صينيا فوق المياه الإقليمية الأمريكية.

وأعربت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن "استيائها الشديد واحتجاجها على استخدام القوة من جانب الولايات المتحدة لإسقاط المنطاد المدني غير المأهول"، مشددة على أنها "تحتفظ بحق اتخاذ مزيد من الردود الضرورية.

وأوضحت أن المنطاد "انحرف بشكل خطير عن المسار المحدد"، وأعربت عن أسفها لأن "المنطاد ضل طريقه إلى الولايات المتحدة بسبب قوة قاهرة"، مؤكدة أنه تم استخدامه للبحث العلمي "مثل الأرصاد الجوية"، وهو أمر عارضه البنتاغون.

المصدر: axios + RT