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معاون وزير الصحة السوري: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 237 وفاة و639 إصابة

زاخاروفا تشعر بالزلزال في بغداد

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زاخاروفا تشعر بالزلزال في بغداد
AFP
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن ارتدادات الزلزال الذي ضرب فجر اليوم مناطق عديدة في تركيا وسوريا وصلت لبغداد، حيث يوجد الوفد الروسي برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، التي توجد في بغداد رفقة وفد روسي برئاسة لافروف في زيارة رسمية إن ارتدادات الزلزال شعر بها بها سكان العاصمة العراقية.

وضرب زلزال فجر اليوم الاثنين عددا من المناطق في شرق المتوسط، وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، في كل من تركيا وسوريا.

كما شعر بارتدادات الزلزال سكان العراق ولبنان والأردن.

المصدر: RT

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زلزال مدمر يضرب جنوب تركيا وشمال وغرب سوريا وتهز ارتداداته منطقة شرق المتوسط.. لحظة بلحظة