عائلة رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي تتلقى تهديدات بالقتل

أعلن رئيس مجلس الشيوخ الكولومبي روي باريرا أنه اضطر إلى "تهريب" أسرته خارج البلاد بعد تلقيها تهديدات بالقتل، في خضم نقاش وطني حول المفاوضات الجارية مع تجار المخدرات.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب السناتور باريرا (يسار الوسط) تغريدة أرفقها بصورة: "في المطار، أودع آخر أبنائي الذي يغادر البلاد مع جميع إخوته وأخواته لأسباب أمنية".

وأضاف: "عائلتي كلها خارج البلاد..إنهم يهدرون وقتهم بهذه التهديدات بالقتل"، معربا عن شكره للقضاء على تعرفه إلى أحد مطلقي هذه التهديدات والتعامل معه "بالشكل المناسب".

وأردف: "الآن أشعر بهدوء أكبر يمكّنني تأكيد موقفي ضد تجار المخدرات في هذا البلد: يجب إحالتهم إلى القضاء العادي" وليس للمحكمة الخاصة من أجل السلام.

جدير بالذكر أن باريرا يعد شخصية مؤثرة في السلطة اليسارية الجديدة، وهو من المخضرمين في السياسة الكولومبية وأدى دورا رئيسيا في تشكيل الغالبية البرلمانية الحالية التي تدعم الرئيس غوستافو بيترو.

وكان قد ألمح في الأيام الأخيرة إلى معارضته المقترحات المفرطة في السخاء في إطار المفاوضات مع تجار المخدرات.

المصدر: "فرانس برس"