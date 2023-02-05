زعيم الحركة القومية التركية: إغلاق القنصليات في اسطنبول وصمة عار

وصف زعيم الحركة القومية التركية دولت بهجلي، إغلاق عدد من القنصليات الأوروبية في إسطنبول، بذريعة تهديد إرهابي مزعوم بأنه "وصمة عار".

وقال بهجلي: "أتباع الشيطان، الذين يهينون مزاراتنا، يحترسون من الاستفزازات.. إغلاق قنصليات 9 دول وصمة عار.. الولايات المتحدة لعبت دورا رائدا وحشدت عملاءها.. إنها مسألة شرف لهم للكشف عن مصدر التهديد.. إغلاق القنصليات لا ينسجم مع أي إطار".

وكانت قد أعلنت القنصليات العامة للسويد وهولندا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وألمانيا في إسطنبول، أنها أغلقت أبوابها بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في وسط المدينة.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي"، تم استدعاء السفراء إلى وزارة الخارجية التركية، وقيل لهم، إن مثل هذا السلوك غير مقبول، وأفادت القنصلية الروسية، أنها تواصل العمل كالمعتاد.

ووصف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إغلاق عدد من الدول الأوروبية لقنصلياتها في اسطنبول على خلفية تصريحات الولايات المتحدة حول التهديد بشن هجمات إرهابية بـ "الحرب النفسية" ضد البلاد.

وفي وقت لاحق، أفادت قناةTRT ، أنه لم يتم تأكيد التهديد بشن هجوم إرهابي ضد قنصليتي السويد وهولندا، وكذلك المرافق الدينية في اسطنبول.

المصدر: نوفوستي