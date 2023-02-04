نتنياهو: إسرائيل تبحث إمداد أوكرانيا بالسلاح

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيعكف على دراسة إمكانية إمداد أوكرانيا بالسلاح، وذلك تماشيا مع مراعاة مصالح إسرائيل.

وقال نتنياهو يوم 4 فبراير في مقابلة مع قناة LCI الفرنسية، أن "مسألة إمدادات السلاح تم بحثها ورفضها من قبل الحكومة الإسرائيلية السابقة. سأدرس هذا الموضوع وسأجيب عنه بأكثر الطرق ملاءمة".

وأضاف أن حكومته تدرس هذه المسألة بما يتفق مع مصالح إسرائيل.

يشار إلى أنه في الأول من فبراير الجاري، أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي أن تل أبيب تدرس تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي من منظومة القبة الحديدية.

المصدر: تاس