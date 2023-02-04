نائب فرنسي يدعو بلاده للمبادرة بعقد مؤتمر لحل النزاع في أوكرانيا

أعلن زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، أنه يجب على فرنسا أن تصبح المبادرة إلى عقد مؤتمر لعموم أوروبا بهدف إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا.

وقال روسيل في مقابلة مع "جورنال دي ديمانش": "ينبغي على السلطات أن تبحث بنشاط أكبر عن حل دبلوماسي للنزاع"، واقترح أنّه من أجل القيام بذلك، من الضروري عقد مؤتمر لعموم أوروبا حول السلام والأمن الجماعي.

وشدّد النائب على أن فتح الطريق للسلام على أساس الدبلوماسية "يعتبر أكثر من أي وقت مضى المسار الأكثر منطقية".

يشار إلى أنه في وقت سابق، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، إلى منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك كدعم سياسي جاد للغاية للبلاد وانعكاس لاختيار الأوكرانيين - "التحول إلى أسلوب حياة لنظام حكم القانون، نحو الديمقراطية، التي هي في نظرهم الاتحاد الأوروبي ".

المصدر: Lenta.ru