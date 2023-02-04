أسوشييتد برس: الجيش الأمريكي ينتظر قرار بايدن النهائي بإسقاط المنطاد الصيني فوق المحيط الأطلسي

صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية، بأن إدارة بايدن تستعد لإصدار قرار نهائي بإسقاط منطاد "التجسس" الصيني، بمجرد أن يكون فوق المحيط الأطلسي حيث يمكن استعادة بقاياه.

وفقا لمسؤولين أمريكيين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتيهما لمناقشة العملية الحساسة، "من غير الواضح ما إذا كان الرئيس جو بايدن قد اتخذ القرار النهائي".

واستعدادا لتنفيذ هذه العملية، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية المجال الجوي مؤقتا فوق ساحل كارولينا، بما في ذلك المطارات في تشارلستون وميرتل بيتش، كارولينا الجنوبية، وفي ويلمنغتون، كما وجه خفر السواحل البحارة بمغادرة المنطقة على الفور.

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.

ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن رايدر قوله: "حددت قواتنا منطاد استطلاع على ارتفاع عال فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة وتم تتبعه خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "نراقب ذلك عن كثب"، مشيرا إلى أنه "فور اكتشاف المنطاد، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات للوقاية من جمع معلومات حساسة".

وأكد البنتاغون، أنه يتم تتبع تحركات المنطاد من قبل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، ويعتقد الجيش الأمريكي أن المنطاد صيني، وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم يتم إسقاط المنطاد بسبب تشكيله خطرا بالسقوط في مناطق مأهولة بالسكان.

ومن جانبه، أوضح ممثل عن وزارة الخارجية الصينية أن "المنطاد وصل من الصين والغرض منه ذو طبيعة مدنية، ولا سيما أنه يستخدم لأبحاث الأرصاد الجوية" ووفقا له، "بسبب الرياح الغربية القوية، فقدت السيطرة على المنطاد وانحرف عن المسار المحدد".

المصدر: أسوشييتد برس