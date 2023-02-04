بريطانيا: بدأنا تدريب جنود أوكرانيين على دبابات "تشالنجر 2" فوق أراضينا (صور)

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، في محادثة هاتفية مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت، بدء تدريب جنود أوكرانيين هذا الأسبوع على تشغيل دبابات "تشالينجر 2" على أراضي المملكة.

وأكد بيان مكتب رئيس الحكومة البريطانية، أنّ سوناك التقى شخصيا بالمتدربين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى المملكة نهاية شهر يناير الماضي.

كما اتفق سوناك وزيلينسكي خلال المحادثة الهاتفية على تسريع المساعدات لأوكرانيا "لدحر القوات الروسية"، كما تباحث الجانبان أيضا في "كيفية تعزيز إمكانات القوات المسلحة لأوكرانيا على المدى الطويل ".

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وتابع بيان مكتب سوناك: "كما تم التأكيد على أن لندن تركّز على إرسال معدات عسكرية دفاعية بريطانية إلى الخطوط الأمامية في أسرع وقت ممكن".

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الجدير بالذكر أنه بتاريخ 14 يناير الماضي، كانت المملكة المتحدة أول دولة غربية تعلن أنها ستنقل 14 دبابة قتال رئيسية من طراز "تشالنجر 2" إلى كييف.

وفي 30 يناير ذاته، أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن القوات المسلحة أوكرانيا ستتلقى الدبابات قبل بداية الصيف، لكنها لم تذكر تواريخ دقيقة لهذا الأمر.

المصدر: تاس