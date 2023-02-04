الهند تنفق 24 مليار دولار لشراء أسلحة خلال السنوات الخمس الماضية

أعلن وزير الدفاع الهندي أجاي بهات أن واردات الهند من الأسلحة والمعدات العسكرية تصل إلى قرابة 24 مليار دولار بين عامي 2018 و 2022.

ونقلت صحيفة" تايمز أوف إنديا" يوم السبت عن الوزير قوله إن: الهند أنفقت نحو 24 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية لشراء طائرات هليكوبتر وصواريخ وأنظمة رادار ومدفعية وأسلحة صغيرة وذخيرة من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإسرائيل وإسبانيا".

وقال الوزير: وقعت الحكومة الهندية على مدى السنوات الخمس الماضية، 264 عقدا لتوريد الأسلحة، بما في ذلك 88 صفقة مع مصدري الأسلحة الأجانب، والتي تمثل 36 بالمئة من تكلفة توريد الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف: منذ عام 2020، ركزت حكومة الهند على إنتاج الأسلحة في إطار برامج "الهند الاكتفاء الذاتي" لاستبدال الواردات الحكومية، وبرنامج "صنع وشراء في الهند" من أجل تقليل الاعتماد على إمدادات الأسلحة من الخارج.

وشدد بهات: على أن "المشتريات في الوقت الحالي، لا يتم تنفيذها إلا بإذن من مجلس المشتريات الدفاعية ووزير الدفاع في البلاد".

ووفقا له: تنفذ منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية حاليا 55 مشروعا لتطوير تقنيات الحماية من الأسلحة النووية، وتطوير طائرات مقاتلة، وطائرات بدون طيار، وصواريخ مضادة للطائرات والسفن، ومركبات قتال المشاة ، ومحركات التوربينات الغازية، والأسلحة الصغيرة.

وأشار بهات إلى أن بعض الأسلحة الهندية الجديدة مخصصة للتصدير. وتبلغ الحصة الهندية من صادرات الاسلحة في العالم 11 بالمئة، ونسعى إلى زيادة هذا الرقم لتصل الصادرات الى 5 مليارات دولار بحلول عام 2027.

المصدر: تاس