تجار المخدرات في كوريا الجنوبية يلجؤون لطرق غير تقليدية في ترويج بضائعهم

أفادت دائرة الجمارك الكورية الجنوبية، بارتفاع حجم الاتجار بالمخدرات في كوريا الجنوبية، خلال العام 2022، بأساليب غير تقليدية.

وأوضحت الدائرة، أن تجار المخدرات عمدوا إلى استخدام طرق بديلة لا تحتاج إلى تواصل مباشر بين التجار والمشترين، من خلال استخدام البريد المباشر، أو خدمات التوصيل.

وأضافت، أن العام الماضي سجل 65 محاولة تهريب مخدرات تجاوز حجمها الكيلوغرام، مقارنة بالعام 2021 الذي سجل 29 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي محاولات التهريب التي اكتشفتها انخفضت بنسبة 27% من المعدل السنوي.

وبلغت كمية المخدرات التي تمت مصادرتها خلال العام 2022، 624 كيلوغراما، بنسبة انخفاض سجلت 51%، مقارنة بالعام 2021.

وأكدت الدائرة، أن انخفاض نسبة تهريب المخدرات على أساس سنوي، كانت نتيجة لاعتراض المكتب، محاولتين لتهريب المخدرات قدرت بـ 802 كيلوغرام، العام الماضي.

ونوهت الهيئة، بأنه باستثناء هاتين المحاولتين، ارتفعت كمية تهريب المخدرات على أساس سنوي بنسبة 64%، خلال العام 2022.

وارتفع حجم تهريب المخدرات عبر البريد الجوي بنسبة 87% على أساس سنوي، ليصل إلى 361 كجم خلال العام 2022، تلاه التهريب عبر خدمات الشحن السريع بـ 226 كجم، ما يصل إلى 86%.

وسجلت نسبة تجارة المخدرات بالأساليب البديلة، دون الحاجة إلى التوصيل المباشر، ارتفاعا حادا بنسبة 85% خلال العام 2022، كما سجل نسبة 91 % خلال العام 2021، مقارنة بالعام 2020 الذي سجل نسبة 53%، كما ارتفع حجم المخدرات التي حملها المسافرون بأنفسهم إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 36 كجم.

وبحسب النوع، بلغت كمية الميثامفيتامين المصادرة 262 كيلوغراما، يليها القنب بـ 93 كيلوغراماً

وارتفع حجم المخدرات القادمة من تايلاند خلال العام 2022، إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 107 كيلوغرامات، كما ارتفعت كمية المخدرات القادمة من لاوس، بأكثر من 6 أضعاف، لتصل إلى 99 كيلوغراما، مقارنة بالعام 2021.

وأضافت هيئة الجمارك، أن تجار المخدرات سيواصلون التركيز على كوريا الجنوبية، نظرا إلى ارتفاع أسعار المخدرات في السوق الكورية الجنوبية مقارنة بكثير من الدول الأخرى.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة، أن جرام الميثامفيتامين يباع في السوق السوداء في كوريا الجنوبية مقابل 450 دولارا أمريكيا، وهو أعلى بكثير من سعره في الولايات المتحدة البالغ 44 دولارا.

وأكدت هيئة الجمارك، أنها ستواصل مكافحة ظاهرة المخدرات، حتى تستعيد سمعة كوريا الجنوبية، "كدولة خالية من المخدرات".

المصدر: يونهاب