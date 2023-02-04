السلطات الأمريكية تعتقل رجلين ارتكبا "مجزرة" الشهر الماضي

اعتقلت الشرطة الأمريكية رجلين، يشتبه بقتلهما 6 أشخاص بينهم طفلة، منتصف شهر يناير الماضي في ولاية كاليفورنيا.

وأفادت شرطة مقاطعة تولاري في ولاية كاليفورنيا، عبر "تويتر"، بأن الشرطة الأمريكية اعتقلت اليوم السبت المتهمين، أنخيل أوريارت، البالغ من العمر 35 عاما، ونوه بيرد، البالغ من العمر 25 عاما، لقتلهما 6 أشخاص، بينهم رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر، في الـ 16 من يناير الماضي.

#HAPPENINGNOW: @TulareSheriff Mike Boudreaux Announcing the Arrest of the Suspects Responsible for the Heinous Murders of 6 People in Goshen, including a 10-Month-Old Baby. #OperationNightmare is Over. Streaming Live on our FB Page. #tularecounty#tularecountysheriff#tcsopic.twitter.com/NKqjrQ2Q4Z — TulareCounty Sheriff (@TulareSheriff) February 3, 2023

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يذكر أن سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أعلنت في الـ 16من يناير الماضي، عن وقوع إطلاق للنار في أحد المنازل في الولاية، أسفر عن مقتل 6 أشخاص بينهم أم ورضيعها.

وذكرت شبكة "abc7" الأمريكية، أن شرطة الولاية تلقت بلاغا فجر يوم الاثنين، الـ 16 من يناير، بسماع إطلاق للنار في مجمع سكني، وعند وصول الشرطة إلى الموقع، عثرت على بعض الضحايا في الشارع، بينما تم العثور على الآخرين داخل المنزل.

المصدر: نوفوستي