تركيا وإندونيسيا توقعان "خطة تنفيذ التعاون العسكري" في أنقرة

وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، اليوم الجمعة، "خطة تنفيذ التعاون العسكري" بين البلدين.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن ذلك جاء عقب لقاء ثنائي بين الوزيرين وآخر على مستوى الوفود في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة.

هذا وأكد أكار أن تاريخ البلدين والروابط بينهما ساهمت في تقريب المسافة الجغرافية البعيدة.

وأضاف: "من المهم أن نزيد من إمكانات التعاون بين بلدينا في التدريبات العسكرية والمناورات والصناعات الدفاعية"، متابعا: "أنا واثق أن خطة تنفيذ التعاون العسكري التي وقعناها اليوم ستسهم بشكل كبير في سلام وأمن واستقرار منطقتينا والعالم".

من جهته، أعرب سوبيانتو عن شكره لنظيره التركي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها، مشددا على الأهمية التاريخية لخطة تنفيذ التعاون العسكري.

وبين أنها استمرار للشراكة الاستراتيجية للبلدين، معربا عن سروره بالتعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أن تطوير تعاونهما سيسهم كثيرًا في سلام واستقرار العالم.

واستطرد: "في هذا السياق، سيتم في أقرب وقت وبخطوات ملموسة تنفيذ الخطة، التي تعبر عن التعاون بين بلدينا وقواتهما المسلحة".

المصدر: "الأناضول"