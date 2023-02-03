الخارجية الأمريكية: نعتبر المنطاد الصيني في مجالنا الجوي للتجسس وانتهاكا للسيادة

صرح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، بأن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر المنطاد الصيني في المجال الجوي الأمريكي منطاد تجسس، مشيرا إلى أن هذا يعتبر انتهاكا للسيادة الأمريكية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نقر ببيان الأسف الصيني بشأن هذا الحادث، وأقول أيضًا إننا ما زلنا واثقين من تقييمنا للوضع وفي بيان آخر أدلى به الليلة الماضية زملاؤنا من البنتاغون".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.

وأكد البنتاغون، أنه يتم تتبع تحركات المنطاد من قبل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، ويعتقد الجيش الأمريكي أن المنطاد صيني، وأشارت وزارة الدفاع، إلى أنه لم يتم إسقاط المنطاد بسبب تشكيله خطرا بالسقوط في مناطق مأهولة بالسكان.

وطالبت عضو الكونغرس مارجوري تايلور غرين، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإسقاط المنطاد المريب، وفي الوقت نفسه، ليس لديها أدنى شك في أن الجسم الموجود في السماء هو بالتأكيد "منطاد تجسس صيني"، كما دعا الرئيس السابق دونالد ترامب إلى "إسقاط المنطاد".

بدورها قالت الخارجية الصينية، إن موضوع "منطاد التجسس الصيني" مجرد تكهنات حتى يتم توضيح كل التفاصيل في تسوية القضية، وأكدت وزارة الخارجية، أن المنطاد انحرف بشكل خطير عن المسار بسبب الرياح الشديدة، وتأسف بكين لأنه كان فوق أراضي الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي