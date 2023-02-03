نائب روسي يصف تطلعات كييف للاستيلاء على القرم بـ"السراب"

وصف نائب مجلس الدوما الروسي من مدينة سيفاستوبول، دميتري بيليك، تشكيل كييف لألوية هجومية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم بأنه وهم بصري.

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وقال بيليك في حديث لوكالة "نوفوستي": "إن الألوية الهجومية التي يزعم أنها ستستولي على القرم هي وهم بصري... إنهم يتظاهرون بأنهم يقومون بعمل رائع لكنهم في الواقع لن يفعلوا شيئا كبيرا وحتى ربما أقل من ذلك".

وأشار إلى أنه "اليوم من أجل بسط السيطرة على شبه جزيرة القرم لا تحتاج كييف إلى ألوية هجومية بل إلى جيوش، وحتى في هذه الحالة سيكون انتصارها أمرا مشكوكا فيه".

وأوضح: "تعد شبه جزيرة القرم جزءا فقط من المنطقة العسكرية الجنوبية. وفي حالة شن هجوم عليها من قبل القوات الأوكرانية ستضطر الأخيرة لمواجهة ليس فقط مجموعة القرم للقوات بل والقوات المرابطة في إقليم كراسنودار ومقاطعة روستوف. وهذا شيء آخر تماما. ليس من السهل الاستيلاء على شبه جزيرة مسلحة بالتكنولوجيا الحديثة ووحدات جاهزة للقتال.

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن القوات الأخرى ستأتي على الفور لمساعدة شبه الجزيرة، تبدو كل هذه المبادرة حول تشكيل الألوية الهجومية وهما بصريا ونوعا من خبر تلفزيوني مزيف".

وتابع أنه إذا أرسلت كييف ألويتها الهجومية للاستيلاء على القرم، فإنها "في أحسن الأحوال ستصل فقط إلى خط التماس وهذه ليست حقيقة أيضا".

المصدر: نوفوستي