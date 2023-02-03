بعد الولايات المتحدة.. "بالون تجسس صيني" يحوم فوق كندا فلماذا لا يتم إسقاطه؟ (فيديو)

أكدت وزارة الدفاع الوطني الكندي رصد "بالون تجسس صينيا" مشتبها به، مشيرة إلى أن المسؤولين بصدد مراقبته.

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وقالت الوزارة في بيان: "تم الكشف عن منطاد للمراقبة على ارتفاعات عالية ويتم تعقب تحركاته بشكل نشط من قبل قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية، نوراد".

وأضاف البيان: "الكنديون بأمان وكندا تتخذ خطوات لضمان أمن مجالها الجوي، بما في ذلك مراقبة حادث ثان محتمل".

وأشارت الوزارة إلى أن مسؤولين من "نوراد" والقوات المسلحة الكندية ووزارة الدفاع الوطني وشركاء آخرين، يقومون بتقييم الوضع ويعملون بتنسيق وثيق.

وقالت قيادة الدفاع الوطني إن وكالات المخابرات الكندية تعمل مع شركاء أمريكيين و"تواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات الحساسة لكندا من تهديدات المخابرات الأجنبية".

وتابعت: "نظل على اتصال متكرر مع حلفائنا الأمريكيين مع تطور الوضع".

ويأتي هذا التحذير من مسؤولي الدفاع الكنديين بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أنه يتعقب بالون تجسس صينيا على ارتفاع عال، وهو يشق طريقه فوق شمال الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون العميد باتريك رايدر إن الولايات المتحدة قررت حتى الآن عدم إسقاط بالون المراقبة.

وأضاف رايدر: "يطير المنطاد حاليا على ارتفاع أعلى بكثير من حركة الطيران التجاري ولا يمثل تهديدا عسكريا أو جسديا للأشخاص على الأرض".

المصدر: "Independent"