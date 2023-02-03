وزير خارجية كازاخستان في أول زيارة إلى البحرين

التقى وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تلوبيردي، في أول زيارة تاريخية له إلى المنامة، بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ووزير الخارجية عبد اللطيف الزياني.

وبحث وزير الخارجية الكازاخستاني مع نظيره البحريني العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التعاون الإقليمي في إطار منصة الحوار "آسيا الوسطى - مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

كذلك ناقش المسؤولان التعاون بين مركز "أستانا" المالي العالمي، والسوق المالي الإسلامي الدولي في البحرين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الوزيرين بحثا خلال اللقاء سبل دعم التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين على المستوى السياسي وفي إطار التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات