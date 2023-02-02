أنقرة: محادثاتنا الثلاثية مع روسيا وسوريا ستتواصل وهدفنا التنظيمات الإرهابية

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن "محادثاتنا الثلاثية مع الجانبين السوري والروسي، ستتواصل"، وأضاف أنه تم التأكيد خلال المحادثات أن هدفنا الوحيد هو مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وصرح بأنه في الأيام القادمة، سيعقد اجتماع تقني بين وفود من تركيا وسوريا وروسيا لاستكمال المحادثات (محادثات وزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات الذي تم في موسكو أواخر العام الماضي)، مضيفا أنه يتم "بذل كل ما نستطيع من جهد، بهدف التوصل إلى نتائج إيجابية من خلال هذه المحادثات".

وأكد أن أنقرة لن تتخذ أية خطوات قد تؤثر سلبا على السوريين، المقيمين في تركيا، أو الموجودين في الداخل السوري.

وأوضح أن هدف تركيا هو عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، ولكن بطريقة آمنة وطوعية ودون التسبب بأي ضرر، مضيفا أنه "يجب أن يفهم الجميع هذا الأمر بشكل واضح".

المصدر: RT