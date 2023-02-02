مسؤول: مينسك وموسكو تعتزمان تنفيذ 3 برامج دفاعية في عام 2023

أعلن سكرتير الدولة الاتحادية البيلاروسية الروسية دميتري ميزنتسيف أن البلدين يعتزمان البدء في عام 2023 بتنفيذ 3 برامج في مجال الدفاع والأمن في ظروف مواجهة ضغوط الغرب.

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وقال ميزينتسيف خلال اجتماع مع ممثلي برامج الحجوزات الحكومية للدولة الاتحادية في مينسك، اليوم الخميس،: "نحن مقتنعون بأننا سنكون قادرين على تنفيذ 4 برامج أخرى، 3 منها مخصصة لمسائل الدفاع: واحد لأمن الحدود والآخران لدعم البنية التحتية للتجمع الإقليمي للقوات".

وأوضح أن أهمية البرامج في مجال الأمن مرتبطة، من بين أمور أخرى، بحقيقة أن "الضغط على بلدينا أصبح غير مسبوق والوضع العسكري والسياسي في شرق أوروبا تغير وأصبح أكثر تعقيدا بشكل ملحوظ".

وشدد على "أننا نحتاج فقط لأن نكون أقوى".

وأضاف ميزينتسيف أن البرنامج الرابع المقرر إطلاقه في العام الجاري هو برنامج مدني مخصص لدراسة الفيروسات.

وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 19 ديسمبر الماضي بزيارة رسمية إلى عاصمة بيلاروس مينسك، بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية والتحالف مع التركيز على التفاعل والتكامل في إطار دولة الاتحاد وكذلك المسائل الملحة المتعلقة بالأجندة الدولية والإقليمية.

المصدر: سبوتنيك