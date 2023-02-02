حارس يتصدى لـ3 مستوطنين ويمنعهم من إحراق كنيسة قديمة في القدس (فيديو)  

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس وحاولوا إضرام النار فيها.

وقالت محافظة القدس في بيان، إن ثلاثة مستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها، مشيرة بأن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطنين.

وتتعرض كنائس القدس وممتلكات المسيحيين إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، والتي كان آخرها تحطيم شواهد 30 قبرا في مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية في القدس.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام المستوطنين للكنيسة، مؤكدة أن "الاقتحام جريمة تندرج في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المحتلة".

وطالبت "المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس ومقدساتها خاصة".

المصدر: "عرب 48"