كتبت صحيفة "New York Times" أن مجموعة "موتسارت" العسكرية الخاصة فشلت في أوكرانيا بسبب إدمان الكحول ونوادي التعري في كييف.

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وذكر الصحفي جيفري غيلتمان في مقالة نشرت في هذه الصحيفة أن إندريو ميلبرن مؤسس مجموعة موتسارت، أحد أبرز المنظمات العسكرية الأمريكية الخاصة (المرتزقة) في أوكرانيا قال لمرؤوسيه إن "المجموعة ميتة"، ويعود سبب ذلك إلى الصعوبات المالية التي تواجهها المجموعة.

ومن المعروف أن المجموعة قامت في البداية بجمع تبرعات قيمتها أكثر من مليون دولار، لكن الأموال فيما بعد بدأت في النفاد، واندلعت في المجموعة خلافات داخلية وواجهت فرارا للمرتزقة. وبالإضافة إلى ذلك تبين أن رئيس المجموعة كان يواجه تهما باختلاس الأموال.

وأشار الصحفي إلى أن إدارة المرتزقة المشاركين في هذه المجموعة كانت أمرا صعبا، إذ كان العديد منهم من "قدامى المحاربين ذوي شعر رمادي" يعانون من الأمراض النفسية.

وأضاف: "عندما لم يعملوا، تم جذبهم إلى نوادي التعري في كييف والحانات والمواعدة عبر الإنترنت".

وتابع أن ميلبرن ينوي إنعاش مجموعة "موتسارت" ويقوم حاليا بتوجيه رسائل إلى الممولين المحتملين، مؤكدا أن ميلبرن لمح في رسالة الوداع، أمس الأربعاء، إلى أن "مهمته ستستمر".

المصدر: RT