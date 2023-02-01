أردوغان: تركيا قوة إقليمية وهدفها أن تصبح قوة عالمية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قوة إقليمية فاعلة حاليا، وهدفها أن تصبح قوة عالمية.

إقرأ المزيد

وفي حوار مع قنوات "تي آر تي" الرسمية، قال أردوغان: "قرن تركيا هو اسم الفترة التي ستصبح فيها تركيا من أبرز دول العالم بالقوة والخبرة التي اكتسبتها في المدة الماضية".

وحول الانتخابات القادمة قال أردوغان إن إعادة ترشحه تتوافق مع القانون والدستور.

وأضاف: "الشعب اختارني كأول رئيس للنظام الرئاسي، وبذلك أتممنا الفترة الرئاسية الأولى".

المصدر: موقع قناة "TRT عربي"