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زيلينسكي مستعد لمزيد من التغييرات في الهياكل الدفاعية

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زيلينسكي مستعد لمزيد من التغييرات في الهياكل الدفاعية
AP Andrew Harnik
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن استعداده لمواصلة "عمليات التطهير لمكافحة الفساد" في وزارة الدفاع وغيرها من هياكل الدولة.

وقال زيلينسكي: "نظافة العمليات في هياكل وزارة الدفاع وقوات الدفاع بشكل عام، مهمة بشكل خاص، أي إمدادات داخلية وأي مشتريات. يجب أن يكون كل شيء نظيفا وصادقا تماما مثل الإمدادات الخارجية لدفاعنا. وكل من يزعجنا في هذه، لن يبقى في الإدارات التي تم ذكرها".

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وأضاف: "الطريقة الوحيدة لضمان سيادة القانون في بعض المناطق هي تغيير القادة مع إدخال تغييرات مؤسسية".

ووصف عمليات البحث والتحقيقات والإقالات واسعة النطاق لكبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال التي جرت يوم الأربعاء بأنها "يوم مثمر".

المصدر: تاس

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