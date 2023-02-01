صحيفة: واشنطن نبّهت كييف لضرورة الشفافية في وجهة المساعدات

أفادت "واشنطن بوست" بأن واشنطن أثناء زيارة وفد أمريكي ضم مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة التنمية الدولية لأوكرانيا، شددت لكييف على ضرورة الشفافية في وجهة المساعدات.

وحسب الصحيفة، فإن المسؤولين من مكاتب المفتشين العامين للوزارتين ووكالة التنمية الدولية نقلوا إلى السلطات الأوكرانية رسالة مفادها أنه يجب على أوكرانيا أن تكون مستعدة لتقديم معلومات حول كيفية استخدام المساعدات الأمريكية ومواصلة محاربة الفساد.

وقالت القائمة بأعمال المفتش العام بوزارة الخارجية الأمريكية ديانا شاو، في بيان صادر في ختام الزيارة، إنها "أتاحت لنا فرصة مباشرة لنقل توقعات دافعي الضرائب الأمريكيين بشأن الشفافية ومحاسبة الحكومة الأوكرانية".

وأشارت إلى أهمية هذه الرسالة، مضيفة أن الخارجية والبنتاغون ووكالة التنمية الدولية ملتزمة "باستئصال أي احتيال أو تبذير أو أنشطة فساد من شأنها إساءة استخدام المساعدات المهمة بالنسبة لنجاح أوكرانيا".

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بدورها، أكدت القائمة بأعمال المفتش العام في وكالة التنمية الدولية، نيكول أنغاريلا، أنه "من المهم للغاية للشعب الأمريكي أن تكون لديه الثقة بنزاهة استخدام دولارات دافعي الضرائب التي ترسل لدعم أوكرانيا وشعبها".

وشدد المسؤولون الأمريكيون في البيان كذلك على ضرورة شفافية المؤسسات الأوكرانية وضمان نزاهة أعمال الحكومة، بما في ذلك الجهود لمحاربة الفساد، وضرورة الحصول على المعلومات من الحكومة الأوكرانية لمراقبة سير تنفيذ البرامج الأمريكية لدعم أوكرانيا.

وتحدث كذلك عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن ضرورة الشفافية في ما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق صرح رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين ماكارثي بأن الحزب الجمهوري لن يمنح "الشيك على بياض" لأوكرانيا.

المصدر: واشنطن بوست