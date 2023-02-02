شيرمان تجري مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري

أجرت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي محادثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول مجموعة من قضايا التعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتطورات الدولية.

وأعربت شيرمان عن امتنانها لمساهمات الجزائر في حل النزاعات الإقليمية بما في ذلك دعم وقف تصعيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، وجهود الأمم المتحدة لدفع حل دائم للصحراء الغربية، وتحسين الأمن في منطقة الساحل.

وأكدت على الدور الحاسم للجهود العالمية لمكافحة التجارة بالبشر.

Spoke with Algerian Foreign Minister @Lamamra_dz about bilateral cooperation, regional security, and global developments. I appreciate Algeria’s contributions to the resolution of regional conflicts, including efforts to improve security in the Sahel. https://t.co/ePbAngsy82 — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) February 1, 2023

المصدر: وكالات