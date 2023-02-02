 
مباشر

شيرمان تجري مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري

أخبار العالم

شيرمان تجري مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uo9q

أجرت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي محادثات مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول مجموعة من قضايا التعاون الثنائي والأمن الإقليمي والتطورات الدولية.

وأعربت شيرمان عن امتنانها لمساهمات الجزائر في حل النزاعات الإقليمية بما في ذلك دعم وقف تصعيد العنف الإسرائيلي الفلسطيني، وجهود الأمم المتحدة لدفع حل دائم للصحراء الغربية، وتحسين الأمن في منطقة الساحل.

وأكدت على الدور الحاسم للجهود العالمية لمكافحة التجارة بالبشر.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا