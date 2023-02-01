موسكو: البيت الأبيض يهمه منع روسيا من تحقيق الانتصار في أوكرانيا خدمة للسباق الانتخابي

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ليست مهتمة بأوكرانيا وشعبها، فما يهمها منع روسيا من تحقيق النصر، واستخدام هذا في السباق الانتخابي.

وأضاف أن واشنطن لا تخفي حقيقة أن هدفها في أوكرانيا إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وإرهاقها.

وقال أنطونوف: "في الدوائر السياسية بواشنطن، لا يخفون أهداف حربهم على الأراضي الأوكرانية، وهي إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وإرهاق بلدنا وإنهاكه".

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وأضاف: "لا يريد الأمريكيون القبول بالوضع الذي تجسّد على الأراضي الأوكرانية بالسبل الدبلوماسية. يقولون بشكل واضح إنه لا يمكنهم التوقف، يجب المضي قدما، ويجب مواصلة تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة مختلفة".

وتابع "الأمريكيون، على ما أعتقد، يدركون جيدا أنهم لن يتمكنوا من الفوز بالأسلحة فقط وبمساعدة وقود الحرب، الجنود الأوكرانيين".

وأكد رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية سيرغي ناريشكين، في وقت سابق أن حلف "الناتو" يزيد الرهان في أوكرانيا، لأنه ما زال يحلم بهزيمة روسيا استراتيجيا، وأن أحلامه هذه لن تتحقق.

المصدر: تاس