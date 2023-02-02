لندن: رفضنا توريد مقاتلات إلى كييف ليس نهائيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أن الحكومة البريطانية لم تتخذ قرارا نهائيا باستحالة توريد مقاتلات إلى كييف، لكنها في الوقت الحالي تعتبر أنه من الصواب الامتناع عن ذلك.

وقال والاس: "لا يوجد قرار حاسم. في الوقت الحالي، لا أعتقد أن هذا سيكون النهج الصحيح". كما نقلت وكالة "رويترز".

قال والاس مجيبا على سؤال أحد الصحفيين حول احتمالات حصول كييف على مقاتلات بريطانية: "لقد فعلت شيئا منذ وقت طويل وتعلمت شيئين.. لا تقل أبدا أن شيئا ما ممكن ولا تقل أبدا أن شيئا ما مستحيل".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن دعوات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، لتزويد كييف بالمقاتلات عبثية، حيث لن يسعف شيء أوكرانيا الآيلة للسقوط بعد الآن.

المصدر: تاس