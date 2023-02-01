أردوغان: لا عائق قانونيا أو دستوريا أمام ترشحي مجددا للرئاسة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عدم وجود أي عائق أمام إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في مقابلة على قنوات "تي آر تي" الرسمية، الأربعاء، أكد فيها أردوغان أن إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية تتوافق مع القانون والدستور.

وقال: "الشعب اختارني كأول رئيس للنظام الرئاسي، وبذلك أتممنا الفترة الرئاسية الأولى".

وأضاف: "قرن تركيا هو اسم الفترة التي ستصبح فيها تركيا من أبرز دول العالم بالقوة والخبرة التي اكتسبتها في المدة الماضية".

وبين أردوغان أنه يمكنهم أن يسيروا مع من يؤمن ويحترم القيم التي يقوم عليها تحالف "الشعب".

تجدر الإشارة إلى أن تحالف "الشعب" تشكل بين حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الحركة القومية" في 20 فبراير 2018، لخوض الانتخابات العامة معا، ويضم حاليا إلى جانبهما حزب "الوحدة الكبرى".

المصدر: الأناضول