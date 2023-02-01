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روسيا تحذر من مخاطر اندلاع صدام مسلح بين القوى النووية

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روسيا تحذر من مخاطر اندلاع صدام مسلح بين القوى النووية
Sputnik
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أعلن وفد روسيا، خلال جلسة عامة لمؤتمر نزع السلاح بالأمم المتحدة، أن إمداد الغرب كييف بالأسلحة لقصف المدنيين في دونباس، يزيد احتمال صدام القوى النووية.

وقال الدبلوماسيون الروس: "من خلال تورطهم المتزايد في المواجهة العسكرية في أوكرانيا عن طريق توفير الأسلحة وتدريب المرتزقة وتوفير المعلومات الاستخباراتية، فإن هذه البلدان تخلق مخاطر حقيقية لصدام مسلح مباشر بين القوى النووية".

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وشدد الوفد الروسي على أنه بسبب نقل الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية، يُقتل الناس في دونباس كل يوم.

وأضاف: "هذا الدعم لنظام كييف يتعارض مع تصريحات الممثلين الرسميين لهذه البلدان حول الحاجة إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا، مما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع، ونتيجة لذلك، يسقط العديد من الضحايا الجدد".

المصدر: نوفوستي

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