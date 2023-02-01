إصابة 12 عسكريا باصطدام عربتين مجنزرتين في ألمانيا

أصيب 12 عسكريا باصطدام عربتين مجنزرتين للمشاة من نوع "بوما" في ميدان تدريبي بولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، فيما إصابة أحد الجنود خطرة.

وذكر بيان للجيش الألماني أن الحادثة وقعت في حوالي الساعة 11.30 صباحا (13.30 بتوقيت موسكو) بمركز للتدريب الحربي للجيش الألماني، في ميدان "كولبيتس ليتسلينغر هايد."

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وأضاف البيان: "خلال تدريبات الجيش، اصطدمت عربتان قتاليتان من طراز بوما في ساحة تدريب بأحد المراكز التدريب الحربية. وأصيب 12 جنديا احدهم في حالة خطرة ".

هذا وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بعد الحادث على الفور، حيث وصلت خدمات الإنقاذ بسرعة إلى المكان، بما في ذلك مروحية قامت بنقل رجل مصاب بجروح خطيرة إلى أحد المستشفيات الإقليمية.

يُشار إلى أنه في صباح اليوم الأربعاء، أفاد الحساب الرسمي للجيش الألماني على "تويتر"، بالتخطيط لإجراء تدريبات للواء دبابات في مركز التدريب القتالي، والتي تتضمن من بين أمور أخرى، تكتيكات تشمل مركبات المشاة القتالية من طراز "بوما" ودبابات "ليوربارد".

المصدر: نوفوستي