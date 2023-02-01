موسكو: الغرب سيعمد إلى تحريف تقارير "هيومن رايتس ووتش" لتتّسق مع رواية كييف

أشارت متحدثة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن الغرب سيحرّف التقارير التي نشرتها "هيومن رايتس" و"وتش" حول زرع كييف ألغام البتلة في مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وأوضحت زاخاروفا أن الإعلام الغربي الموجه سيعمد إلى إخفاء وتحريف، تقارير منظمتي هيومن رايتس ووتش، حول إسقاط قوات كييف لألغام "البتلة" المضادة للأفراد في مدينة إيزوم، عوضا عن الاعتراف بجرائم نظام كييف، ومحاولة إيقافها، كما حصل مع الكثير من التقارير الغربية الصادقة سابقا.

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وأشارت إلى أن وسائل الإعلام الألمانية، بمجرد صدور تقارير، منظمتي هيومن رايتس ووتوش، حول إيزوم، عمدت على الاقتباس منها، وإلقاء اللوم على روسيا، عوضا عن التركيز عن جرائم نظام كييف.

جاء تصريح زاخاروفا، عقب نشر منظمتي هيومن رايتس ووتش، الدوليتين "غير الحكوميتين"، أمس الثلاثاء، تقارير تفيد بأن نظام كييف أسقط ألغام "البتلة / ليبيستوك" المضادة للأفراد في مدينة إيزيوم، بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا.

المصدر: نوفوستي