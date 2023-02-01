ماتفيينكو: بإمكان الولايات المتحدة أن تضع كييف على طاولة المفاوضات خلال يوم واحد إذا رغبت

أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو أنه إذا أرادت الولايات المتحدة فبإمكانها أن تضع كييف على طاولة المفاوضات خلال يوم واحد لكنها لا تفعل ذلك عمدا.

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وقالت ماتفيينكو أمام الصحفيين، اليوم الأربعاء: "يمكننا أن نخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن يبدو لي أنه قال بشكل صحيح جدا إن الولايات المتحدة إذا أرادت ذلك فبإمكانها وضع كييف على طاولة المفاوضات خلال يوم واحد".

وأضافت: "إذا أرادت (الولايات المتحدة) السلام، وقامت بدفع كييف إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك"، متابعة: "إنها لا تعمل ذلك بشكل متعمد لأنها ليست مهتمة بإنهاء هذا النزاع، فلا تزال تأمل بأنهم سيبطئون تطور روسيا".

كما أشارت إلى أن زيادة إمدادات الأسلحة بما في ذلك الهجومية إلى أوكرانيا، "لا يمكن اعتباره دعوة إلى السلام". ودققت: "موقفنا واضح ومكشوف: إننا نستعد للمفاوضات بدون أي وعود وشروط مسبقة، والمفاوضات هي المفاوضات، لكن يجب أن يكون نظام كييف جاهزا لمفاوضات حقيقية. لا نراه حاليا، لذلك يعد كل ذلك كلمات فارغة ودعوات مزعومة للسلام".

المصدر: نوفوستي