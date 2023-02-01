دائرة الأمن الأوكرانية توجه تهمة جديدة لرئيس شركة "موتور سيتش"

وجهت دائرة الأمن الأوكرانية للرئيس السابق لشركة "موتور سيتش" Motor Sich فياتشيسلاف بوغوسلايف (84 عاما) تهمة جديدة بـ "مساعدة أنشطة منظمة إرهابية".

وكانت دائرة الأمن الأوكرانية قد اعتقلت بوغوسلايف ووجهت له تهما بـ "التعاون" و"العمل لصالح روسيا" في أكتوبر الماضي، حيث اعتقلته محكمة مقاطعة شيفتشينكوفسكويه بكييف لمدة شهرين، وفي ديسمبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم.

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الآن، تدعي دائرة الأمن الأوكرانية بأن بوغوسلايف متهم بـ "مساعدة أنشطة منظمة إرهابية"، حيث تزعم أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، تعاون رئيس شركة "موتور سيتش" مع شركة كانت منذ عام 2014 تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية، وكان الغرض من هذا التعاون توفير مكونات الطائرات لشركات المجمع الصناعي العسكري الروسي، فيما تقول دائرة الأمن الأوكرانية إنه "قد ثبت أنه نتيجة للعقد، تلقت ميزانية جمهورية دونيتسك الشعبية أكثر من 290 مليون روبل (4 مليون و136 ألف دولار) كضرائب من بيع منتجات الطيران لتلبية احتياجات روسيا".

وبناء على هذه الأدلة قام محققون من إدارة التحقيقات الرئيسية في دائرة الأمن الأوكرانية بإدراج تهمة جديدة ضد الرئيس السابق لعملاق الصناعة الأوكرانية، حيث قال مكتب المدعي الأوكراني بدوره، اليوم الأربعاء، إنه "وفقا للتحقيق في ديسمبر، نظّم المشتبه به الأنشطة الاقتصادية لقسم فرعي منفصل لمصنع سنيجانسكي لبناء الآلات والتابع لشركة (موتور سيتش) في الأراضي المحتلة مؤقتا في مدينة سنيجنوي بمنطقة دونيتسك"، حيث يقول المدعي العام الأوكراني بأن شركة "موتور سيتش" زودت المصنع بمواد خام، واستلمت منه قطع غيار مصنعة لمحركات الطائرات المصنعة بواسطة الشركة.

كذلك عثرت دائرة الأمن الأوكراني خلال عمليات التفتيش على أكثر من 20 ميدالية وشهادة وجائزة فخرية لرئيس "موتور سيتش"، من ممثلي القيادة العسكرية والسياسية الروسية، ما اعتبرته الدائرة أدلة على التعاون مع روسيا.

وشركة "موتور سيتش" هي الشركة المصنعة لمحركات الطائرات وتوربينات الغاز الصناعية.

المصدر: تاس