زاخاروفا: الغرب يستعد لهجوم إعلامي على الصين

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الغرب يستعد لموجة إعلامية ضد الصين ستبدأ في المستقبل القريب.

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وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك": "توجد الصين في أفق موجة الدعاية الإعلامية العالمية هذه. الآن هذه الموجة سترتفع حتى في هذا الاتجاه. طالما أنهم (الغرب) ليسوا مستعدين من ناحية الدعاية لأن الصين محمية في مجال المعلومات. المجال الداخلي للصين محمي. ولديها عمل جيد التنظيم في الخارج - ليس بشكل ممتاز، لكن بشكل جيد وهناك موارد. لذلك فإنهم (الغرب) يحتاجون إلى وقت للتحضير العالمي. لكنني متأكدة من أن واحدة من أقوى الموجات ستكون موجهة إلى الصين وستبدأ في المستقبل القريب. إنهم يستعدون الآن لذلك لأنهم لا يستطيعون عمله بسرعة".

وأضافت أن الغرب وفق تقييماتها يشكل "تهديدات" مزعومة في مجال المعلومات بشكل دائم من أجل تحقيق أهدافه، مشيرة إلى أن روسيا تلعب دور مثل هذا "التهديد" في الدعاية الغربية منذ 10 سنوات.

المصدر: نوفوستي