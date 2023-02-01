بايدن: قضيت مئات الساعات لتصليح ما خربه ترامب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إنه كان مضطرا لتحسين العلاقات مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة بعد رئاسة دونالد ترامب.

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ونقل البيت الأبيض عن بايدن قوله في فعالية بمشاركة ممثلي الحزب الديمقراطي في نيويورك إن إدارته ورثت سياسة خارجية "فقدت الولايات المتحدة نتيجتها أكبر عدد من الأصدقاء والحلفاء في التاريخ الحديث".

وأضاف: "قضيت الكثير من الوقت في محاولة استعادة حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وعلاقاتنا مع اليابان وكوريا الجنوبية..." وأشار إلى أنه قضي "مئات الساعات" لإجراء محادثات مع الزعماء العالميين، متابعا: "إنهم معنا لأنهم يفهمون أن أمريكا عادت".

المصدر: تاس