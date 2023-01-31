مكتب رئيس الوزراء الهنغاري يرد على الاتهامات الأوكرانية لبودابست

رد سكرتير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري يانوش ناد، على تصريحات عمدة مدينة دنيبرو بيتروفسك الأوكرانية بوريس فيلاتوف، الذي انتقد بشدة هنغاريا ورئيس وزرائها فيكتور أوربان.

وادعى فيلاتوف على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هنغاريا "مكروهة في كل مكان من رومانيا إلى سلوفاكيا ومن صربيا إلى أوكرانيا"، واتهم هنغاريا بأنها كانت تسعى "لإرضاء الطغاة في كل حرب عالمية".

وردا على ذلك، قال ناد في كلمة مصورة نشرها على "فيسبوك"، إن "مسألة الكراهية غير موضوعية واستخلاص زعيم سياسي استنتاجات شوفينية بناء على الكراهية، يمثل مشكلة بحد ذاته".

ووصف الحديث عن "إرضاء هنغاريا للطغاة" بأنه "تحريف، مثل التصريحات الغاضبة الأخرى"، مضيفا أنه "من الصعب للبلاد أن تكون على حدود الدول العظمى وتحت ضغطها المستمر".

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وأعاد السياسي الهنغاري إلى الأذهان أن "الأوكرانيين في صفوف الجيش الأحمر شاركوا في قمع الثورة الهنغارية عام 1956".

وأضاف أنه "لا يعتقد أنه من المناسب وضع نصب تذكارية للأشخاص الذين تعاونوا مع النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، والذين شاركوا في إبادة اليهود والبولنديين".

ودعا سكرتير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري عمدة دنيبرو بيتروفسك إلى احترام رئيس الحكومة الهنغارية الذي صوت لصالحه أكثر من 3 ملايين من الهنغاريين.

وأوضح ناد أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان كان يقصد المناطق القريبة من الجبهة، عندما شبه أوكرانيا بأفغانستان، وليس البلاد بأكملها.

يذكر أن تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن أوكرانيا تحولت إلى "أرض مهجورة" مثل أفغانستان، أثارت غضب كييف، التي استدعت السفير الهنغاري، وطالبته بالتوضيح.

المصدر: نوفوستي