واشنطن قد تعلن قريبا عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، أن الولايات المتحدة قد تعلن قريبا عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقالت دالتون، في إفادة صحفية: "أتوقع أنه سيعلن قريبا عن تخصيص المزيد من المساعدات الأمنية لأوكرانيا".

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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد استبعدت أن تتلقى أوكرانيا خلال الربيع المقبل دفعة من دبابات "أبرامز" تعهدت بها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، نظرا لحاجة الجنود الأوكرانيين لمزيد من التدريب.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نيتها تزويد كييف بـ31 دبابة من طراز "أبرامز إم 1".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

المصدر: سبوتنيك