"الدوما": نقض المعاهدات واتهام روسيا صار اللعبة الأمريكية المفضلة

أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي، أوليغ موروزوف، أنه على موسكو تفسير معاهدة "ستارت" بالطريقة المفيدة لها، بما في ذلك بمنع عمليات التفتيش المتبادل للمواقع النووية.

وقال موروزوف: "في حالة ستارت، يجب أن ننطلق من حقيقة أننا متقدمين بنصف خطوة من حيث جودة هذا النوع من الأسلحة. لذلك، يجب أن نتصرف بطريقة أمريكية، أي تفسير المعاهدة بالطريقة التي نحن بحاجة إليها... إذا كان من المفيد لنا منع عمليات التفتيش، فيجب علينا القيام بذلك. الأمان أمر أولي".

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وأشار إلى أن نقض بالمعاهدات ثم إلقاء اللوم على روسيا في ذلك أصبح "اللعبة الأمريكية المفضلة في السنوات الأخيرة".

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق بأن الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس بأن "منع روسيا التفتيش المتبادل للمواقع النووية، انتهاك لمعاهدة "ستارت-3" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

المصدر: نوفوستي