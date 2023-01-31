دونيتسك: قوات كييف حصّنت عدة خطوط دفاعية في عمق أرتيوموفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أن القوات الأوكرانية حصّنت عدة خطوط دفاعية في مدينة أرتيوموفسك (باخموت).

وفي حديث لإذاعة "كومسومولسكايا برافدا"، قال بوشلين: "حتى الآن أرى بعض الخطوط الحقيقية لدفاع العدو في العمق. وهنا يمكن الحديث أيضا عن ماريوبول".

وأضاف: "برأيي هذا الاهتمام الكبير بأرتيوموفسك، مرتبط بالرمزية الكبيرة والجهود التي بذلوها لهذه المنطقة بمساعدة وسائل الإعلام، بالضبط كما كان الحال مع سوليدار".

كما تحدث عن ضرورة إبعاد القوات الأوكرانية عن حدود جمهورية دونيتسك، لمنع كييف من استهداف أراضيها.

وقال: "الهدف لا يتغير على الإطلاق وهو أن هناك حدودا دستورية لجمهورية دونيتسك، والتي في إطارها قمنا بالانضمام إلى وطننا، أي عدنا إلى روسيا الكبرى. ولكن هنا ينبغي النظر إلى التهديد الذي يمثله العدو من حيث الغدر. لكن بالطبع، يجب علينا إبعاده عن الحدود حتى لا يتمكن من الوصول إليها، مع الأخذ في الاعتبار الأسلحة التي ستكون لديه عندئذ".

وأضاف بوشلين: "لذلك، لن أمارس الأوهام، على شاكلة أن كل شيء سيكون على ما يرام غدا أو بعد غد، وسيهدأ العدو ببساطة. لا لن يهدأ. نحن أيضا ندرك ونرى أن أوكرانيا فقدت استقلالها منذ زمن طويل وأصبحت مجرد أداة ذات أيديولوجية محطمة".

المصدر: "سبوتنيك"