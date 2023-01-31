الأسطول الخامس الأمريكي يعلن ضبط شحنة مخدرات كبيرة في سفينة صيد بخليج عمان (صورة)

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي يوم الثلاثاء، ضبط شحنة مخدرات بقيمة 33 مليون دولار في سفينة صيد بخليج عمان.

وقال في بيان إنه صادر 4000 كيلوغرام من الحشيش و512 كيلوغرام من الميثامفيتامين بقيمة إجمالية تقدر بنحو 33 مليون دولار أمريكي من سفينة صيد كانت تبحر عبر المياه الدولية في خليج عمان في 30 يناير.

وجاء في بيان للأسطول أن المصادرة تمت خلال دورية روتينية وهي أول عملية مصادرة مخدرات في عام 2023.

ولفتت إلى أنه في ظل القيادة السابقة لفرقة العمل متعددة الجنسيات من قبل اللواء البحري السعودي، عبد الله المطيري، لمدة ستة أشهر، سجلت 150 سفينة أكثر من 10000 ساعة في الدوريات الإقليمية واعترضت ست شحنات من المخدرات التي تضمنت الأفيون والهيروين والحشيش والأمفيتامينات.

وبلغت القيمة الإجمالية المقدرة للمخدرات المضبوطة أكثر من 250 مليون دولار.

وتابع البيان أنه ومنذ عام 2021، اعترضت القوات البحرية المشتركة ما قيمته مليار دولار من المخدرات خلال الدوريات البحرية.

A @USCG vessel seized 4,000 kilograms of hashish and 512 kilograms of methamphetamine worth a total estimated U.S. street value of $33 million from a fishing vessel transiting international waters in the Gulf of Oman, Jan. 30.



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المصدر: RT