وجه عضو البرلمان الفرنسي، نيكولا دوبون آيجنان، انتقادا حادا لصورة القائد العام لقوات كييف، فاليري زالوجني، التي ظهر فيها وفي خلفيتها صورة زعيم النازيين الأوكرانيين ستيبان بانديرا.

وقال السياسي: "نشر البرلمان الأوكراني المنشور المثير للاشمئزاز في 1 يناير، وتم حذفه فورا بسبب رد الفعل السلبي لبولندا وإسرائيل".

ونشر البرلمان الأوكراني في وقت سابق على "تويتر" بيانا حول الذكرى 114 لميلاد بانديرا. وأرفق النص بصورة لزالوجني تظهر خلفه صورة زعيم النازيين الأوكرانيين إبان الحرب العالمية الثانية ستيبان بانديرا.

المصدر: نوفوستي