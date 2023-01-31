استطلاع للرأي: 76% من الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع في بلادهم
أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع في الولايات المتحدة.
ونشرت مؤسسة "غالوب" الأمريكية، نتائج استطلاع أجرته، يفيد بأن 76% من الأمريكيين غير راضين عن سير الأمور في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
وكانت نسبة المؤيدين للحزب الجمهوري، من بين المصوتين المستائين من الأوضاع في الولايات المتحدة، 94%، مقابل 64%، من مؤيدي الحزب الديمقراطي الأمريكي.
وبحسب الاستطلاع، فإن 23% من الأمريكيين فقط، راضون عن الأوضاع في الولايات المتحدة.
أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 2 - 22 يناير 2023، وشارك فيه 1011 مواطنا أمريكيا، من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
المصدر: نوفوستي