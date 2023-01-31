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استطلاع للرأي: 76% من الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع في بلادهم

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استطلاع للرأي: 76% من الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع في بلادهم
ria.ru
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أظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة "غالوب" الأمريكية، أن غالبية الأمريكيين غير راضين عن الأوضاع في الولايات المتحدة.

ونشرت مؤسسة "غالوب" الأمريكية، نتائج استطلاع أجرته، يفيد بأن 76% من الأمريكيين غير راضين عن سير الأمور في الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وكانت نسبة المؤيدين للحزب الجمهوري، من بين المصوتين المستائين من الأوضاع في الولايات المتحدة، 94%، مقابل 64%، من مؤيدي الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 23% من الأمريكيين فقط، راضون عن الأوضاع في الولايات المتحدة.

أجري الاستطلاع في الفترة ما بين 2 - 22 يناير 2023، وشارك فيه 1011 مواطنا أمريكيا، من مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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