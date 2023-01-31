نائب وزير الدفاع البريطاني السابق يدعو للنظر في إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا

دعا نائب وزير الدفاع البريطاني السابق، جيرالد هوارث، الغرب إلى تشكيل تحالف لدعم أوكرانيا وللوقف بوجه روسيا، وللنظر في إرسال قوات من حلف "الناتو" إلى أوكرانيا.

وقال هوارث: "أعتقد أن على الغرب أن يقرر كيف سيفي بالتزاماته وكيف ينبغي لأوكرانيا أن تربح هذه الحرب. أعتقد أن مجرد التحرك نحو التورط في الحرب لن يساعد. نحن بحاجة إلى حل استراتيجي، وأعتقد أنه يجب علينا إنشاء تحالف من أولئك الذين يريدون الانضمام، دعم أوكرانيا وطرد روسيا من هذا البلد ذي السيادة".

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وأشار إلى أنه يجب ألا تتسرع الدول الغربية في توريد مقاتلات "إف-16" إلى أوكرانيا.

كما قال إنه ينبغي النظر في إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف: "أعتقد أن هذا هو ما يجب أن نفكر فيه الآن، بالطبع، إذا أردتم إرسال قوات "الناتو" إلى هناك. عندها ستكون روسيا ضد "الناتو".

المصدر: نوفوستي