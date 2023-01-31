إعلام: أذربيجان تقبض على "شبكة تجسس إيرانية"

ألقت وزارة الداخلية الأذربيجانية القبض على 7 أشخاص ضمن شبكة زعمت أنها "جاسوسية تابعة لإيران".

ونقلت وسائل إعلام أذربيجانية عن الوزارة، أنها "نفذت عملية خاصة ضد شبكة مخابرات إيرانية في باكو وتم اعتقال 7 أشخاص مشتبه بهم".

وحسب موقع أولكا الأذربيجاني، فإن التحقيقات في الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في طهران لا تزال جارية.

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وكانت وزارة الخارجية في أذربيجان، أعلنت الأحد الماضي، "إجلاء جميع موظفي السفارة الأذربيجانية في إيران، وتعليق أنشطة البعثة الدبلوماسية في طهران بشكل كامل".

ويأتي ذلك عقب هجوم استهدف سفارة أذربيجان في طهران، وأدى الهجوم الذي نفذه مسلح ببندقیة کلاشنيكوف إلى مقتل رئيس حرس البعثة الدبلوماسية في طهران، إضافة إلى إصابة حارسين بجروح.

الخارجية الإيرانية أدانت الحادث، فيما أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالتحقيق والدراسة الشاملة للملف.

المصدر: "سبوتنيك"